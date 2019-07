Explican la razón por la cual no hay VAR en la Copa Oro

Durante la Copa Oro han existido diversas críticas sobre la falta del VAR en el torneo, sin embargo, Philippe Moggio, quien es el secretario general de la Concacaf, explicó los motivos por los que aún no se implementa la tecnología en dicha competición.A pesar de lo que uno podría inferir, el plano tecnológico no es el impedimento sino la preparación de los árbitros."Lo importante es que sea una aplicación bien llevada y lo que conlleva es una educación muy profunda con los árbitros y eso toma tiempo", dijo Moggio."Más allá de la inversión tecnológica, que es bastante fácil de implementar, pero el que tengan el entrenamiento necesario los árbitros eso toma mucho tiempo y nosotros debemos tomar el tiempo para aplicarla bien, no queremos apresurarnos a tratar de implementar algo y que no nos salga bien", mencionó en entrevista para Televisa Deportes.El secretario general de la Concacaf dio a entender que la confederación no ha aplicado el videoarbitraje debido a que los silbantes todavía no están preparados para utilizarlo de manera correcta."Realmente aplicarlo bien, que tenga el entrenamiento necesario los árbitros, eso toma mucho tiempo y nosotros tenemos que tomarnos el tiempo necesario para aplicarlo bien. Entonces no queremos apresurarnos para tratar de implementar algo y que no nos salga bien", dijo el dirigente con nacionalidad francesa y colombiana.