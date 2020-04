Explora su feminidad con cadencia poética

Escuchar Nota

La literatura me salvó la vida”, con esa frase corta y contundente es comodefine laPara la poeta hay una necesidad de compartir lo que lee, prueba de ello son los ocho años que ha trabajado como lectora y narradora oral en diversos programas gubernamentales pero, principalmente ha quedado manifiesta en las últimas semanas, gracias a Lecturas Pa'la Cuarentena.En este proyecto, Ferman lee diariamente un cuento o un poema a través de sus redes sociales parade noticias acerca de la pandemia de Covid-19 que existe fuera de la seguridad del hogar.Es un canto, un hablar y una forma de comunicarse con aquél que al igual que ella, se encuentra guarecido en su casa, esperando a que pase la tormenta. Pero no solo eso, sino que hace poco publicó su libropartiendo desde las contradicciones que existen. Ya que una de las ideas es que la mujer es una plataforma a través de la cual el hombre crece y florece pero, que normalmente, es una plataforma pasiva en la que la ternura y la bondad prevalecen. Otros dicen que es una aberración, principalmente las feministas, pero hay otras que plantean la idea del Eterno Femenino como una reivindicación de la mujer por la mujer misma.“Eso provocó que yo no estuviera muy segura sobre qué onda con este tema con lo cual me dediqué a investigar en una especie de ejercicio antropológico de lo que ocurre con la pérdida de la estructura de lo femenino, de la falta de dignidad y misticismoMi planteamiento era ver qué podía hacer ese arquetipo o esa idea de lo femenino, para poderse reconstruir o repostular a través de una tesis que partiera fundamentalmente del amor”, comentó la autora.un viejo vinil que se conformará por dos caras. Dividido en ocho capítulos el poemario tiene n sus lados A y B, poemas armoniosos que continúan un recorrido especial.Los títulos de la primera parte son El Esplendor del Jardín Olvidado, Canciones de la Reina Carmesí, Ocaso para un Elefante Sagrado, Viaje del Cazador Descalzo, cada unopero también aparece la pérdida del misticismo femenino y, al final, comienzo a meter la figura del hombre y cómo ha interferido en la lucha que tiene la mujer consigo misma sobre el hecho de que a veces la quieren y a veces no”., partiendo del amor. Mi intención con el libro es que se pudiera entender de manera múltiple, ya fuera que se entendiera que el amor se puede alcanzar a través de la protección de un ser espiritual, o la amplitud de una pareja o a través del arte y el amor de una misma”, apuntó la poeta, quien en este libro se apega a las estructuras clásicas del poema.Así como Ferman tiene su lado como escritora, también lo tiene como lectora.como una forma comunitaria y actual del placer de escuchar historias.“La literatura siempre fue mi compañera y amiga, mi confidente y quien me mostró cómo podía ser. Por eso, ahora que hay muchas personas que se sienten solitas o están aburridones, tengo la idea de que a través de la literatura podemos salvarnos”, dijo.