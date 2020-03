Explorar con máquinas la existencia humana: La Primera Calle de la Soledad

Escuchar Nota

“Cuando lees una obra de ciencia ficción tiempo después, lo primero que salta a la vista es que hay cambios drásticos pero también paulatinos. Estas historias presentan cosas que desafían la incredulidad, pero en esos hechos, los que uno verdaderamente busca explorar, acontecen en un centro que es, siempre, el ser humano. Eso es lo que siempre me atrapó de la ciencia ficción y, especialmente del cyberpunk.

“La tecnología es una droga que nos ha dado cada vez más paraísos artificiales que van más allá de la realidad virtual, ya que ahora hay plataformas que nos ofrecen entretenimiento a diario y a cada momento. Por otra parte hay escapes de internet como la realidad aumentada, pero el colmo es cómo nuestra vida social se desarrolla por medio del internet. Lo que plantea La Primera Calle de la Soledad en ese sentido es que no podemos dejarnos consumir por la tecnología”.

“Como sociedad hemos hecho laberintos terribles, tanto de concreto como virtuales, en los que nos hemos encerrado. Nos damos placebos que parecen respiros y felicidad pero que no son más que falsas salidas. Pero como estamos habituados a esos paraísos falsos, nos resulta más fácil hundirnos en ellos que enfrentarnos a la terrible realidad.

La Primera Calle de la Soledad es considerada como. Obra oscura y opresiva que, por medio de engranajes y mundos virtuales, relata infiernos personales de los que la humanidad huye pero que siempre lleva dentro.Escrita poren 1993, esta novela muestra ungris y pesado, una urbe dañada en la que dos industrias gigantescas se baten a duelo. Una de ellas recurre a El Lobo, hacker de conocidas capacidades quien comenzará un camino por el paraíso falso del mundo digital pero, sobre todo, enfrentará su pasado: el temor, cariño y dolor que dejó.Esa historia es reeditada por tercera ocasión gracias a, una nueva vista en la que su autor pudo regresar a las aventuras del Lobo y sus emociones cambiantes, el dolor de los golpes y, sobre todo, la vejez que puede pesar sobre una obra de este tipo que se adelantó a su tiempo.“Lo que intenté (en esta novela) fue agrandar e hipertrofiar los problemas que veía en ese momento. En 1993 muy poca gente tenía computadora personal, no era algo que se pensara útil y tampoco había internet, el concepto de que fuera este medio masivo de comunicación estaba muy lejano. La exploración también me llevó al terreno de los videojuegos, obras pobres en aquellos momentos que me hicieron pensar en qué pasaría si en vez de solo mirarlos por las pantallitas lo sentías en el cuerpo, ese es el inicio real de la novela”, comentó Porcayo aSi hace un cuarto de siglo el internet era un hecho lejano y desconocido para la mayoría, ahora es una parte esencial de la vida. Es casi imposible realizar un trabajo sin él, pero también tiene su parte oscura: una dependencia eterna hacia los dispositivos, un feroz consumismo y una acumulación informática de cada uno de los usuarios.En la novela el internet ofrece un reino de encarnizadas luchas por la información pero, también, ofrecen “sueños eléctricos”, softwares que dan el máximo placer a su usuario.La identidad es el tema central en ¿Sueñas los Androides con Ovejas Eléctricas?, de; la relación del hombre y la tecnología lo es, por su parte, en Neuromante de, novelas emblema del cyberpunk anglosajón.En cuanto al tema de La Primera Calle de la Soledad, es el enfrentarse a las construcciones culturales, sociales y personales y encontrarse consigo mismo.“Los seres humanos debemos comprender que lo terrible no es el laberinto que hemos construido sino el monstruo que vive en él y cómo lo enfrentamos. Sobre todo eso quería hablar en La Primera Calle de la Soledad”, concluyó el también autor de Plasma Express.- La Primera Calle de la Soledad- Gerardo Horacio Porcayo- Planeta, 2020- 216 páginas- 248 pesos