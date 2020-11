Explorará DramaFest nuevas plataformas como escenario

Escuchar Nota

CDMX-. El Festival Mexicano de Dramaturgia Contemporánea DramaFest, cuyo invitado este año es Rusia, presenta textos de dramaturgos de ese país escritos para ser representados en la plataforma digital Zoom por directores mexicanos y con actores de ambas geografías.



El productor del encuentro, Nicolás Alvarado, consideró fascinante la exploración de nuevos formatos.



“Creo que estamos generando un nuevo lenguaje que no es teatro, no es cine y no es televisión: abreva un poquito de todos y generará una cosa nueva. Me produce fascinación estar en el germen de esa cosa nueva”, dijo en entrevista el fundador, con Aurora Cano, de la compañía Teatro de Babel, creadora y productora del DramaFest.



Además, el festival transmitirá sesiones de cinco monólogos de autoras mexicanas y una obra de un autor ruso. Todas las actividades son gratuitas, y se desarrollarán desde este lunes hasta el 13 de diciembre.



Consulte programación en http://dramafestmx.com.