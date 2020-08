Explosión de Beirut reaviva protestas contra la clase política; hay 172 heridos y un policía muerto

Escuchar Nota

“Un miembro del Ministerio del Interior murió en el proceso de mantener la seguridad mientras asistía a detenidos dentro del hotel Le Gray, después de ser atacado por varios alborotadores asesinos, lo que llevó a que cayera y muriera”, indicaron en Twitter las Fuerzas de Seguridad.

"The army is shooting at us in excess." We're in Martyrs' Square, Downtown #Beirut.



Sound on to hear the amount of rubber-coated bullets being fired directly at protesterspic.twitter.com/4EFaqIf2lB — Beirut Today (@bey_today) August 8, 2020

#Lebanon: #Beirut has shifted from being in a state of total shock to a state of open revolt.



Security forces are firing tear gas in the streets of a window-less city pic.twitter.com/QkwvRWxDvx — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) August 8, 2020

The governor of #Beirut is also unwelcome in the city - he is being kicked out by volunteers from damaged areas.#lebanon



pic.twitter.com/bqkEWCnC3N — Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) August 8, 2020

“Llamo a los partidos a que acuerden el siguiente paso (…) propondré el lunes en (la reunión de) el Gabinete convocar elecciones anticipadas”, indicó Diab durante un discurso a la nación.

“Investigar el desastre de la explosión de Beirut no tardará tiempo. No nos aferramos a la silla y queremos una solución nacional que salve al país”, añadió.

Más de 172 personas han tenido que recibir atención médica hasta el momento al resultar heridas de diversa consideración en los enfrentamientos que se están registrando entre la policía y manifestantes en el centro de Beirut, informó la Cruz Roja libanesa.Según el organismo,, mientras que otras 28 tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios.atrajo a la céntrica Plaza de los Mártires a miles de personas indignadas por la, que ha dejado hasta ahora 158 muertos y 6 mil heridos.Algunos puntos de la concentración se convirtieron pronto en un punto de enfrentamiento cuandoEl amplio contingente de antidisturbios desplegado frente al Legislativo respondió a la acción lanzando bombas de gases lacrimógenos a los manifestantes, que a su vez arrojaron piedras a los uniformados.Televisiones locales han mostrado imágenes deDesde allí, los manifestantes han leído proclamas yEl Líbano atraviesa una gravísimaque incluso el día antes de la explosión había llevado al anteriorEl primer ministro de Líbano, Hasan Diab, afirmó hoy que la forma de salir de la crisis actual es a través de unas elecciones anticipadas y se mostró dispuesto a liderar un Gabinete durante dos meses para llegar a los comicios.Diab aseguró que está dispuesto a“Estamos en estado de emergencia con respecto al destino y futuro del país”, indicó.Las palabras del primer ministro se producen en una jornada de protestas que han dejado más de un centenar de heridos en enfrentamientos entre manifestantes y Policía.Sí pudieron acceder al edificio del Ministerio de Exteriores -dañado durante la devastadora explosión en Beirut- adonde entraron para leer un manifiesto contra la clase política.La indignación ha aumentado en los últimos días tras la explosión el pasado martes en el puerto de Beirut de un cargamento de casi, según el último recuento oficial.En su alocución,