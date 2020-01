Explosión en Houston hace temblar edificios y causa ‘lluvia’ de escombros

Escuchar Nota

New video showing the #HoustonExplosion from a door-cam. The blast appears to knock the camera off the side of the home. @wpri12 pic.twitter.com/849NPqgjk0 — Brandon Truitt (@BrandonTruittTV) January 24, 2020

"Fue muy fuerte. Vivimos en Bunker Hill cerca de la I10 y sentimos la explosión a 6 millas de distancia [10 kilómetros]", escribió un usuario en Twitter.

It was very hard. We live in bunker hill close I10 and we felt the explotion 6 mile far away — Douglas Caldera (@dcaldera2010) January 24, 2020

EXPLOSION: doors knocked off hinges at gas station. Ppl say it shook their home, broke windows, popped lights. pic.twitter.com/KmOCog2EZt — Courtney Fischer (@CourtneyABC13) January 24, 2020

Jose Ramos just gave me these photos from inside his daughter’s home. Ceiling cracked, sliding doors blown in. Everyone ok. Kids were terrified, he says. #abc13 #houstonexplosion pic.twitter.com/AzMUOmnK9U — Courtney Fischer (@CourtneyABC13) January 24, 2020

La Policía de Houston informó sobre una fuerte explosión que se registró en un edificio al noreste de la ciudad. Varias unidades de patrulla se desplazaron la zona para responder a la emergencia, publicó RT El suceso tuvo lugar en un edificio de la calle Gessner., que se sintió en una extensa zona de la urbe, según los testimonios de habitantes locales.De momento,. Sin embargo, un hombre dijo que vio una persona ensangrentada caminando cerca del lugar.Los residentespor la explosión.Las autoridadesAsimismo,. Los bomberos ya se encuentran en la zona.Además,que cayeron desde el cielo y se percibe olor a gas en la zona.