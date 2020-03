Explosión en panadería causa la muerte de 9 personas en Gaza

Escuchar Nota

Urgent // 51 injuries in Al-Aqsa Martyrs Hospital, as a result of the Nuseirat market fires in Gaza pic.twitter.com/a6zJgpdUdF — The girl of Gaza (@ThegirlofGaza1) March 5, 2020

Painful scenes#Watch | The destruction that took place in the area due to the fire that broke out in Nuseirat Market#Gaza

Photographer's colleague: Sari Mansour pic.twitter.com/s6oc3IQ58T — Mohammad mhawish (@MohMhawesh) March 5, 2020





Terjadi kebakaran hebat di kamp Nuseirat di jalur Gaza tengah, hari ini. Di sebabkan oleh ledakan beberapa tabung gas milik sebuah toko roti. 51 orang luka-luka (diantaranya 14 orang luka serius). pic.twitter.com/rR8R7NW04o — ^ (@9hur064) March 5, 2020

Photos| Huge destruction and major damage due to fire that broke out in market of Nuseirat Camp, which resulted in number of deaths and injuries. Watchpic.twitter.com/L5QtbmJz8n — Msdr (@msdrnews_e) March 5, 2020

Al menos, según ha informado el Ministerio de Sanidad de la Franja que describe lo ocurrido cómo "un trágico accidente".de diferente consideración, explicó a Efe el portavoz de Sanidad, Ashraf al Qedra.El intenso incendio que provocó la deflagraciónque estaban estacionados en las inmediaciones.Los bomberos consiguieron extinguir el incendio y los servicios de emergencia accedieron para buscar a varios desaparecidos.La Policía del movimiento islamista Hamás, que controla la Franja, abrió una investigación para determinar el motivo de la explosión de las bombonas de butano que se utilizaban en el establecimiento.Testigos presenciales dijeron queEl accidente se produjo en una panadería del campo de refugiados de, con una alta densidad de población, donde residen más de 80.000 palestinos.La Franja de Gaza vive sometida a un férreo. Unos 2 millones de personas viven en este enclave, con