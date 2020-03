Explosión en plana química de Barcelona deja un muerto

Escuchar Nota

Una persona ha fallecido en la explosión de una empresa química en La Verneda #Barcelona

Servicios de emergencia están trabajando en la zona @mossos @barcelona_GUB @semgencat ... pic.twitter.com/gEmkaNLaPJ — FEPOL (@fepol_) March 10, 2020

Increíble la explosión de hace unos minutos en Barcelona han temblado paredes hasta más de 500 metrospic.twitter.com/PEVpNmeMy6 — Riosinho (@Riosinho96) March 10, 2020

20 minutos

Al menos, en el barrio de la Verneda, en Barcelona. El siniestro ha tenido lugar en la, situada en la Via Trajana.La causa de la explosión ha sido el estallido de uno de los depósitos de la empresa, según los Bomberos de Barcelona.La deflagración se habría producido pasadas las 14.30 horas y el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) ha informado de que "se está atendiendo a seis personas con afectaciones de diversa consideración" y de que ha activado ocho unidades.Hasta la zona se han desplazado 11 dotaciones de. Protección Civil ha situado en estado de emergencia el plan de alerta química Plaseqcat.Varios internautas han colgado imágenes y vídeos del suceso en sus perfiles de Twitter. En ellas se ven numerosos efectivos sanitarios en la zona de la explosión así como personas alejándose corriendo de la nave, de la que sale un humo espeso.La explosión ha provocadoSe investigan las causas y la sustancia química que ha provocado la deflagración.Protección Civil ha llamado a respetar "las zonas de seguridad determinadas por los equipos de emergencias" pese a que " no se han decretado medidas extraordinarias para la población".Por su parte, Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha apuntado que diversas líneas del servicio municipal de autobuses no circulan por Vía Trajana "por incidente en la vía pública".