Explosión en set de ‘Bond 25’ en Londres dejó un herido

El rodaje de la nueva película y última de Daniel Craig como James Bond no está siendo fácil. Tras la lesión que sufrió su protagonista en pleno rodaje en las locaciones en Jamaica, ahora un miembro del equipo terminó con heridas leves tras un incidente técnico.Una explosión en el set de la nueva película de James Bond hirió a una persona y dañó parte de los estructuras de los estudios Pinewood, ubicado en las afueras de Londres.La noticia fue dada a conocer por la producción del filme a través de las redes sociales."Durante el rodaje una explosión controlada en el set de Bond 25 hoy en Pinewood Studios causó daños en el exterior. No hubo heridos en el set, sin embargo, un miembro del equipo sufrió una lesión menor", indicaron en la cuenta oficial del filme.De acuerdo a The Sun la explosión "tomó parte del techo y al menos cinco paneles del complejo" . Una fuente dijo a la publicación: "Fue un caos total. Se suponía que una bola de fuego atravesaría el set. Ese era el truco, pero algo salió terriblemente mal"."Hubo tres fuertes explosiones, una tras otra, y un miembro del equipo estaba tendido en el suelo afuera del edificio herido", relató el informante al mencionado medio.Se desconoce si Craig estuvo presente en ese momento. Fue visto en los estudios Pinewood el jueves pasado. El actor se mostró dolorido al caminar mientras salía de su remolque.During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK— James Bond (@007) June 4, 2019Es el segundo contratiempo que sufre la producción, que ya tuvo que lidiar recientemente con una lesión de Craig, quien se lastimó el pie durante una escena de riesgo en Jamaica.El inglés tuvo que someterse a una cirugía de tobillo y estuvo dos semanas fuera."La producción continuará mientras Craig se rehabilitará durante dos semanas después de la cirugía. La película continúa en la misma fecha de estreno en abril de 2020", señalaron el pasado 22 de mayo, sobre la salud del actor de 51 años.El filme, que está siendo dirigido por Cary Fukunaga (True Detective, Beasts of No Nation) tendrá a Rami Malek, reciente ganador del Oscar a mejor actor, en el rol del villano.Completan el elenco: Ana de Armas, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Dali Benssalah, Lashana Lynch, Denis Dencik, Bill Magnussen y Jeffrey Wrigth.Daniel Craig ya fue James Bond en cuatro oportunidades: en Casino Royale (2006), en Quantum of Solace (2008), en Skyfall (2012) y en Spectre (2015).Bond 25 ya había quedado en suspenso debido a la retirada el pasado agosto del director británico Danny Boyle por "diferencias creativas". Boyle fue sustituido por Fukunaga.