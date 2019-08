Explosión en volcán Stromboli causa alarma entre pobladores

Momentos de pánico, tras la erupción del #Stromboli #Italia hoy agosto 28, el descenso súbito de los flujos piroclástos pone en riesgo a las osadas embarcaciones que no respetan protocolos de seguridad

Una nueva explosión en el volcán Stromboli de Italia ocurrida este miércoles ocasionó salida de lava, ceniza, una nube de humo de dos kilómetros de altura y algunos incendios menores, así como pánico entre la población de la isla, sobre todo en los turistas, según medios locales.Maurizio Ripepe, de la Universidad de Florencia, que vigila el movimiento del volcán, indicó que “estamos monitoreando la situación, todavía es muy pronto para decir qué es, todavía está en progreso”, de acuerdo a un despacho informativo del diario La Repúbblica.Después de la explosión, la cual fue acompañada de un fuerte estruendo, no se reportaron personas lesionadas ni pérdidas materiales, solo lluvia de ceniza en el poblado de Stromboli y puntos de incendios en la vegetación, por lo que algunos turistas se concentraron en la plaza frente a la iglesia de San Vicenzo.El alcalde de Lipari, Marco Giorgianni comentó que la situación está controlada, por lo que todos los protocolos para proteger a la población se mantienen y están en marcha desde que inició la contingencia y “hoy he prohibido el amarre de vehículos no programados”.El monitoreo del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología precisó que la explosión se registró a las 12:17 horas de este miércoles, afectando el centro-sur del cráter del volcán, según el portal digital palermo.repubblica.it.El 3 de julio pasado, a las 16:45 horas, ocurrió la explosión anterior a ésta en “Iddu”, “Él” como se denomina al volcán, donde un excursionista, Massimo Imbesi, de 35 años, murió. Asimismo, ocasionó una columna de humo de más de dos kilómetros y salida de material incandescente, que originó incendios en diversos puntos.