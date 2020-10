Explota afición del Ajax en contra de Edson Álvarez

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Parece que en México y en Países Bajos se vieron juegos distintos este miércoles entre la Selección Mexicana y la Naranja Mecánica, ya que en tierras tricolores se alabó a Edson Álvarez por su labor en el duelo en Ámsterdam y en Europa lo criticaron con todo a través de redes sociales.



Y es que tal parece que “El Machín” no tiene la aprobación del grueso de la afición del Ajax que no dudó en reventarlo en una publicación que el club hizo en sus plataformas.



Dos fotos del mediocampista acompañadas de emojis de corazón y de México bastaron para desatar una ola de opiniones de usuarios holandeses o en general fanáticos del equipo en contra de Edson, al cual tacharon de malo o de jugar bien solo con México.



Unos, menos agresivos, aseguraron que en el Ajax juega mal por ponerlo en el lugar equivocado; según los hinchas, Edson no es un interior o un jugador capaz de generar en ataque, por lo que pidieron que lo pongan de contención nato, donde jugó este miércoles.