Explota el DT de Leones Negros tras eliminación del Ascenso MX

Ciudad de México.- "No nos podemos dejar, ni permitir un atropello como éste", dijo el entrenador de los Leones Negros, Jorge Dávalos. La UdeG se siente herida ante la posibilidad de eliminar el ascenso y descenso.



"Si no tienes ascenso y descenso, ¿a quién le va a llamar la atención? Eso lo hace competitivo porque todo mundo está atento en los que buscan el campeonato y los que están en la parte de abajo. También favoreces mucho a las categorías inferiores y esa competencia es muy sana", contó Dávalos.



El conjunto universitario no se explica el porqué les retiraron la certificación para ascender, si tienen cuatro años de estar en la Liga MX y mantienen la infraestructura.



"Tenemos Segunda y Tercera División, Fuerzas Básicas, escuelas de futbol, equipo femenil y muchas cosas que ofrecer a la Primera División. Ya quisieran muchos equipos nuestro estadio, instalaciones, afición y lo que ofrecemos como universidad. Con respeto para quienes hacen esas evaluaciones, si alguien debería de estar certificado, es la Universidad de Guadalajara.







Lamenta AMFPro esta situación



La Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro) instó a los afectados del Ascenso MX a no aceptar acuerdo alguno que viole los compromisos laborales y se pronunció en favor de un convenio colectivo de trabajo.



El organismo considera que "el futbol mexicano tocó fondo en el aspecto deportivo", toda vez que esta tarde se acordó desaparecer el Ascenso MX y por ende la posibilidad de los clubes de subir a la Primera División, durante cinco años.



"Ante la nula claridad sobre el futuro inmediato del Ascenso MX, la AMFpro lamenta la falta de solidaridad y sentido común de las autoridades, por lo que insta a los afectados a no aceptar ningún acuerdo que no respete los compromisos laborales y las responsabilidades adquiridas por parte de los clubes", comunicó.