¡Explota en Sinaloa inmueble con casi 2 mil litros de gasolina!

Guasave, Sin.- Una tragedia mayor se pudo consumar en la vivienda que explotó la tarde del miércoles en el campo pesquero de El Huitussi debido a que el comerciante tenía almacenados casi 2 mil litros de gasolina sin contar con las debidas medidas de seguridad, manifestó Francisco Guadalupe Soto Sánchez.



El director de Protección Civil Municipal indicó que en el inmueble siniestrado había mil 800 litros de combustible para la venta lo cual no está permitido pero tenían toda la documentación en regla por lo que no operaban al margen de la ley, sin embargo el sitio no era seguro para el manejo de hidrocarburos.



-“Como mil 800 litros de gasolina”.



-¿Y está situación está permitida?



-“No, no, no está permitida, pero todo está facturado, o sea es legal, lo que no tiene son las medidas de seguridad, anteriormente según ya habían dado algunas indicaciones”, mencionó.



El funcionario reconoció que la venta de combustible es una práctica que persiste en la mayoría de los campos pesqueros pero no hay otro donde hayan detectado que lo hagan en zona poblada como en el de El Huitussi.



Argumentó que poco a nada pueden hacer, sólo exhortar a la población a que no incurra en la comercialización de gasolina o diésel, sin contar con el espacio y condiciones de seguridad adecuados.



Soto Sánchez dijo que en el caso de las víctimas colaterales posiblemente sea la Fiscalía General del Estado la que determine que va a proceder y si hay responsabilidades que fincar.





Con información de Línea Directa