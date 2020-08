Explota LeBron contra violencia racial en EU

Escuchar Nota

Ciudad de México.- LeBron James, nuevamente, volvió a defender la justicia social y a mostrarse dolido por la brutalidad policial, que en este caso acabó con la vida de Jacob Blake. Las emociones se mezclaron. Por un lado, feliz tras la victoria en el día del recuerdo a Kobe Bryant en el Mamba Day. El alero firmó un magnífico partido y deja la eliminatoria, ante los Blazers, encarrilada.



“Los negros de América tenemos miedo. Los hombres negros las mujeres negras, los niños negros... Estamos aterrorizados”, aseguró el alero de Lakers.



No obstante, quiso apuntillar: “En noviembre, a través del voto, tenemos como país una gran oportunidad de cambiar. Hablamos de cambio y ahí tenemos una gran oportunidad. Debemos hacerle entender a la gente que estamos en riesgo. Yo también me siento afectado como afroamericano que soy”.



Protestan en la NFL



Los Leones de Detroit decidieron no practicar ayer en forma de protesta, después de que la policía disparara a un hombre negro en Wisconsin. “Se nos ocurrió esto como una unidad”, dijo el ala defensiva de Detroit Trey Flowers.



El entrenador de los Leones, Matt Patricia, abrió la reunión matutina del equipo permitiendo a los jugadores compartir sus pensamientos sobre el tiroteo de Jacob Blake, quien está paralizado de cintura para abajo. Blake recibió un disparo el domingo, tres meses después de la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.