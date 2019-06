Explota toma de huachicol en Veracruz

La tarde de este martes se registró la explosión de una toma clandestina utilizada para el robo de combustible en la localidad de Poblado Dos, sobre el camino de terracería Poblado Dos – Palizada en el municipio de Cosamaloapan, dejando una camioneta y tres motocicletas completamente calcinadas.En contraste con la información de reporteros que se trasladaron al lugar de los hechos, en un comunicado preliminar la Secretaría de Protección Civil reportó que solo se incendió una camioneta, descartando que la explosión hubiese sido en un ducto de Pemex.No obstante, minutos después la titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, reculó e informó que el personal de la empresa identificó la presencia de un ducto de hidrocarburo justificando que no había sido confirmado por las dimensiones del fuego.Además, la funcionaria del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez detalló que aparte de la camioneta 3 motocicletas fueron consumidas por el fuego, aunque no se detalló que hubo muertos o heridos."En el sitio ya hay personal de la SEDENA resguardando el punto, y se ha dado parte al CENACOM. Personal de Seguridad Física de PEMEX y Sector Ductos Mendoza realiza los trabajos de control del incendio y se encargaran de realizar las reparaciones del ducto de hidrocarburo".El incendio no representó peligro para la población, sin embargo reporteros que se trasladaron a la zona informan que podría haber personas calcinadas, lo que todavía no se ha hecho oficial.Con información de La Silla Rota.