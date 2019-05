Explota yacimiento de oro en Zimbabue; mueren 8 mineros

Ocho mineros que trabajaban de forma irregular han muerto en Zimbabue por una explosión ocurrida en un yacimiento de oro, después de que la dinamita usada para fragmentar una roca provocara un derrumbe, informó hoy la Policía.El accidente ocurrió este domingo en la mina Jumbo en Mazowe (norte del país), indicó el portavoz policial David Tizwe, citado por la televisión estatal ZBC.Testigos declararon a la ZBC que los trabajadores no recibieron aviso alguno de que se iba a proceder a la utilización de dinamita, como suele ser habitual.“Estos mineros no fueron advertidos y fueron sorprendidos por la explosión”, dijo el testigo Hazman Jarvaza.Estas tragedias son habituales entre los mineros en Zimbabue, cuyas actividades no están reguladas en la mayoría de los casos.El Banco Central del país, muy necesitado de oro para apoyar sus reservas de divisa extranjera, compra el preciado metal sin cuestionar el origen, lo que alienta la minería ilegal.Al menos 23 mineros murieron el pasado febrero en el centro de Zimbabue al romperse una presa e inundar los pozos de dos yacimientos de oro en los que estaban trabajando ilegalmente.