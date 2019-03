Explotación laboral en escuelas privadas

Coahuila cuenta con 126 escuelas privadas que imparten educación superior y en ellas las condiciones de contratación, permanencia y salarios son bastante desiguales; en algunas el pago por hora ronda los 45 pesos y sin ningún tipo de prestación; en otras pagan 300 pesos por hora y gozan de prestaciones de ley.Por ello, la diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, propone adiciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley General de Educación para mejorar las condiciones laborales de quienes prestan sus servicios en esos planteles.“Los bajos salarios y la precariedad de los docentes en las escuelas privadas muchas veces se justifican bajo los llamados contratos de prestación de servicios profesionales, los cuales constituyen una carta abierta para las empresas educativas que pugnan más por la obtención de recursos que por el nivel educativo de los estudiantes que contratan sus servicios”.En algunos casos, son obligados a firmar la renuncia de manera anticipada y sufren explotación laboral, falta de oportunidades de crecimiento laboral y hasta amenazas de alumnos y directivos de los mismos planteles para flexibilizar las evaluaciones para evitar bajas por bajo rendimiento escolar, lo que afectaría los ingresos de la escuela.Plantea adicionar el Artículo 323 Bis para establecer que en el caso de los trabajadores docentes que presten sus servicios en planteles o escuelas del sector privado de educación superior, el pago por hora no podrá ser inferior al salario mínimo vigente en la zona donde se encuentre la institución. Esto será aplicable independientemente de la forma en la que el trabajador docente sea contratado.Asimismo, las autoridades laborales revisarán de manera periódica el cumplimiento de ésta disposición.También, se añadiría una fracción al Artículo 54 de la Ley General de Educación para precisar que los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán garantizar un salario justo a los trabajadores docentes de instituciones privadas de educación superior.Independientemente de la relación laboral o la modalidad en la que sean contratados, el pago por hora no podrá ser inferior al salario mínimo vigente en la zona.“La precariedad de los docentes universitarios afecta directamente en la enseñanza pues sin los estímulos necesarios para desarrollarse, la calidad educativa es baja y por lo tanto el aprendizaje de los futuros profesionistas también lo es”.“Así lo señala un estudio realizado por la ONG Mexicanos Primero el cual sostiene que 80% de las escuelas privadas no tienen la calidad de enseñanza necesaria, tienen instalaciones limitadas y no son una opción para las familias de un ingreso medio o bajo”, expresó Ramírez Pineda.La iniciativa sería remitida al Congreso de la Unión