Explotan bomba de la Segunda Guerra Mundial en Londres

Una bomba de la Segunda Guerra Mundial explotó, pero de forma controlada, luego de haber sido localizada en un edificio en construcción en el Suroeste de Londres.Se trata de un explosivo conocido como SC250 o Sprendgbombe Cylindrish por lo que fueron evacuados mil 1500 residentes.Algunos de los desalojados declararon que el sonido de la explosión “era como el Apocalipsis“.En Kingston, Londres, no pensaron de esa manera, ya que el jueves se explotó una bomba que causó vidrios rotos, caos y descontrol el el vecindario.La marina y la policía local hicieron guardia para prevenir o intervenir en caso de ser necesario.Alrededor de mil 500 residentes fueron evacuados y la zona de detonación fue acordonada para mantener a los vecinos y turistas lejos de la zona.Para disminuir el sonido colocaron toneladas de arena; sin embargo, la detonación fue tan estruendosa que se escuchó a más de diez kilómetros de distancia y los daños se extendieron hasta 45 metros a la redonda.Vecinos, dijeron que las paredes de sus casas crujieron, los cristales se cuartearon e inclusive se rompieron debido a la alta frecuencia de las ondas y las alarmas de los automóviles no dejaron de sonar por algunos minutos.Sin embargo, las cosas no pararon allí, según testigos, algunos vecinos lloraban en las calles pues llegaron a pensar que se trataba del “Apocalipsis”.