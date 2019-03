Expo Rodeo superó las expectativas, afirma IP

Porque se superaron todas las expectativas en la Rodeo Saltillo Expo & Fest, tanto en asistentes a eventos específicos como en derrama económica en hoteles y restaurantes, así como en el número de visitantes foráneos, el evento resultó un verdadero éxito y debe institucionalizarse.Patricio Gil, presidente del comité organizador, dijo: “Me siento muy satisfecho con el resultado final, ya que pudimos ofrecer a la región un evento de primer nivel como no lo habíamos tenido antes, y los comentarios recibidos de los visitantes, expositores, restauranteros, participantes y músicos han sido muy positivos.“Hay la expectativa de repetirlo el próximo año y estamos muy agradecidos con el apoyo recibido del Gobierno estatal, municipal y de la enorme cantidad de voluntarios que trabajaron durante todos estos días. Fueron más de ocho meses de planeación, reuniones, organización y mucho trabajo, y creo que ha valido la pena”, apuntó.Por su parte, el presidente de la Canirac Saltillo, Fabio Gentiloni, consideró que “todos los que pudimos asistir apreciamos un evento familiar de clase mundial, la gente estaba muy divertida, la organización se veía en todos los aspectos, y definitivamente esta clase de eventos sigue posicionando a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir, lo cual va a seguir mejorando porque se veía mucha gente de fuera, lo cual beneficia a toda la ciudad.“Sin duda es un evento que llegó para quedarse y en cuanto al sector restaurantero hay todo tipo de comentarios, algunos que se vieron muy beneficiados y otros que no les fue tan bien, pero definitivamente se trata de un acontecimiento que debe repetirse”, expuso.A su vez, el presidente de la Canaco Saltillo, Eduardo Dávila Aguirre, señaló que "se superaron todas las expectativas y no solo por los 45 mil espectadores, sino también por las exposiciones y calidad de las mismas, así como por el nivel de todos los eventos complementarios”.Para Héctor Horacio Dávila Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, “este rodeo de un año a otro se mejoró en más de 100% en todos los aspectos; se ha realizado un evento de muy alta calidad, y qué bueno, que vengan más productos turísticos de este nivel”.Finalmente, Jesús María Ramón Aguirre, presidente de Grupo Amistad y uno de los principales impulsores del evento, opinó que “el evento resultó todo un éxito en todos los sentidos y por supuesto en derrama económica para hoteles, restaurantes y el sector servicios, y qué bueno que Saltillo se ha consolidado como un destino vaquero, para la realización de más eventos de este tipo”.