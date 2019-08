Expondrá Chema Morales a AMLO necesidad de nuevo hospital

El alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales Padilla, afirmó que durante la visita del próximo domingo a esta localidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, no solo le expondrá que bajen los recursos al municipio porque un solo peso no ha llegado en este año, sino que también le informará que la gran petición de los ramosarizpenses es la construcción de un hospital.“El Hospital Ixtlero ha dado el servicio por muchos años al municipio, pero sabemos que las prestaciones de salud que ofrece y con el aumento de la población es insuficiente” dijo, Morales Padilla, quien agregó que el gran proyecto para la ciudad es la construcción de una institución médica nueva.Expone que cuando la Federación baje los recursos se aligerarán muchos proyectos y obras que se tienen en el municipio, por lo que ahorita se apoyan en el programa estatal “Vamos a Michas”.“Ramos Arizpe nunca se ha quedado estático. No nos quedamos parados esperando que nos caigan cosas del cielo, sino que estamos trabajando y buscando soluciones”, afirmo José María Morales, quien hizo mención que en este año montarán varios programas importantes como el arreglo de plazas, el recarpeteo, reconstrucción de calles y el embellecimiento urbano.