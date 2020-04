Expone de forma virtual El Cerdo de Babel serie hecha por pequeños

Escuchar Nota

La idea era “vestir al Cerdo con trazos de niños. Invitar a los hijos de periodistas, clientes asiduos, miembros de colectivos o demás ha intervenir las paredes. Incluso digitalizar piezas y crear esténciles o stickers para pegar en las paredes”, explicó Castillo a Zócalo.

“El hecho de que un niño raye las paredes de su casa es como un acto de rebeldía. Es quizá una de las primeras formas de conciencia ante el hecho de rebelión, porque te están diciendo que no rayes las paredes, pero igual lo haces. Es un acto en el que sabes que recibirás un castigo por hacerlo y, aún así, lo haces.

“Por otra parte creo que cada vez hemos tenido mayor interés en arriesgar, con sentido, la oferta que le damos al público en términos de contemplación o apreciación de lo que sucede en el interior del espacio. Por eso desde hace cuatro años hemos permitido cada vez más la intervención directa en los muros. Eso hace que sucedan otro tipo de acciones artísticas dentro del espacio que, nosotros creemos, ayudan a romper ciertos paradigmas. Sabemos que no estamos descubriendo el hilo negro, simplemente tratamos de presentar propuestas que enriquezcan la experiencia de quien va al lugar, contempla y observa, pero que además puede participar de ella, como es la idea de esta exposición”, detalló el promotor cultural.

“El lugar es un espacio que tiene que seguir pagando sueldos, renta y cuotas de seguro social, por eso ahora lo importante para nosotros es mantener las fuentes de trabajo, por eso la inversión en otros proyectos de corte editorial y artístico se van a ver afectados. Siento que lo mismo va a suceder con otros proyectos culturales”, concluyó.

Para Pablo Picasso el máximo grado del arte era regresar a dibujar como si fuera niño, de ahí que sus complejas piezas devinieran en líneas esenciales. Ese proceso de simplificar la forma y plasmarla es algo innato en los seres humanos.Lo hicieron los hombres en las cavernas para honrar a sus presas y lo hacen los niños en un arrebato de imaginación y, quizá, de rebeldía, como propone, quien ha liberado una galería digital de la exposición que sería montada este abril en el bar pero que, por la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 no se pudo realizar.Los dibujos y líneas que cruzarían al centro cultural, serían ordenadas por una curaduría que demostrara la alegría o rabia plasmada sobre el granito sólido. O que agrupara a los perros, gatos, naves, monstruos y todo aquello que brotara de la mente infantil en la que, finalmente, dominaron los puercos como lo demuestran las imágenes que subieron a las redes sociales del bar.La exposición llamadaestará publicando de manera periódica y con motivo del Día del Niño, piezas que los pequeños realizaron para la muestra inspirada en el caso de, quien a sus 9 años y durante una comida familiar dibujó en la pared del restaurante en donde comían. Sitio que lejos de enojarse le brindó la oportunidad de decorarlo.Para Castillo ese sentimiento de apropiación y uso de un espacio es vital para el correcto desarrollo de una comunidad que se relacione con el arte y los lugares dedicados a la promoción cultural, pero también de la relación que existe entre el individuo y el poder.es uno de los centros culturales alternativos más activos de la ciudad. Antes de la cuarentena tuvieron exposicones y pláticas periódicas como las organizadas por elPero no fueron los únicos eventos cancelados, ya que otras actividades no se llevaron a cabo, tales como lectura de poemas, presentaciones de libros y demás.- Niños en Residencia- Facebook: Taberna El Cerdo de Babel- Instagram: @CerdodeBabel