Expone despierta América el viaje final de Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel

“La hicieron desaparecer”, según pienso, dice Adua Basteri. “No desapareció de su propia iniciativa. Quizás la hizo desaparecer el marido -Luisito Rey… Sinceramente no lo sé”, continuó.

Adua asegura que le mandaron amenazar pidiéndole que dejara de buscar y que no molestará más a Luis Miguel, de no hacerlo le dijeron que la iban a matar, según narró. “Yo tengo todo el derecho a buscar a mi sobrina”, dice la italiana, quien afirma que no le interesa lo que digan ni Luis Miguel o Alex. “Sólo quiero saber qué pasó“, explica Adua Basteri.

Sin embargo, pese a “aceptar” que Marcela Basteri “está muerta” afirma que no descansará hasta saber qué es lo que ha pasado con esa mujer a la que vio nacer.Pero Adua Basteri cuenta que sus sospechas están bajo el fundamento de lo que pudo saber sobre los últimos conflictos que ésta vivió con el papá de su hijo. La tía abuela del cantante dice que Marcela se fue con el marido, y que él después regresó solo, sin ella. “¿Qué debo pensar?”, pregunta Adua.Por su parte ella, no haciendo caso a los pedidos de los hijos de su sobrina, decidió hacer pública la desaparición de Marcela en Italia. Y ante su anunció en el periódico un programa de televisión de dicho país, se ha unido a su cruzada, puesto que la producción envió cámaras a la casa de Luis Miguel en México para tratar de esclarecer los hechos. Situación que sólo logró molestar al cantante.Al parecer Luisito Rey le aclaró a su hijo Alex qué fue lo que pasó con Marcela Basteri. Según el padre, Marcela se fue a Italia donde supuestamente ella tenía un nuevo novio. Sobre esto Adua asegura que esa aseveración de Rey es falsa. “Ella aquí no tenía ningún novio”, aseveró.Con información de La Opinión