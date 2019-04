Exponen moches en programa de aprendices

Aspirantes al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro denuncian en redes que son contactados para darlos de alta como aprendices sin trabajar a cambio de una suma de dinero.En grupos de Facebook dedicados a intercambiar información sobre el programa para jóvenes que no estudian ni trabajan, diversos usuarios afirman que han sido contactados para vincularlos con empresas a cambio de un porcentaje del apoyo de 3 mil 600 contemplado."No vas a trabajar, solo te vas a registrar y yo te daré el seguimiento será mitad tú y mitad la persona de la microempresa que te ayude", sugiere un mensaje compartido por un aspirante al programa."En esta no van a trabajar, solo les van a depositar, pero les descontarán 600 pesos cada mes y lo que les tocará son 3 mil pesos mensual", dice otro mensaje de una conversación de WhatsApp.Ante las denuncias, en los mismos grupos de Facebook circula una carta de la Secretaría del Trabajo, encargada del programa, que afirma que son los aspirantes quienes seleccionan al empleador de su interés desde una plataforma en línea."Los becarios eligen a los centros de trabajo y no los centros de trabajo a los becarios, por lo cual no se pueden agendar citas para entrevistas", cita una respuesta atribuida a Rodrigo Ramírez Quintana, quien firma como responsable del programa ante el Órgano Interno de Control.Apenas el 26 de marzo, alrededor de 59 mil personas recibieron su primera mensualidad por 3 mil 600 pesos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.La Secretaría del Trabajo indicó que a esa fecha tenía más de 200 mil jóvenes ya vinculados con un empleador para capacitarse durante un año, 312 mil aprendices listos para entrar a trabajar y 247 mil vacantes disponibles.Con corte al día 26, se han registrado 41 mil 557 empleadores, de esos 90.1 por ciento son empresas del sector privado, 4.6 del público y 5.2 del social.