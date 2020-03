Exponen padres saltillenses a niños en autos

Escuchar Nota

o parados en la parte trasera, asomados por la ventana, son algunos de los riesgos a los que se exponen los padres a sus hijos a bordo de un vehículo.En un ejercicio periodístico quedó evidenciada la forma en que los niños son transportados vehículos particulares y de qué manerapara los más pequeños.Es fácil detectar cuando los menores son transportados sin tomar las más mínimas medidas de seguridad. Un caso muy común en Saltillo es ver a familias enteras –padre, madre e hijos– viajando en una sola motocicleta. Se han dejado ver circulando a toda velocidad en vías rápidas y peligrosas, como periférico Luis Echeverría.que ningún menor de 10 años podrá viajar en la parte delantera del vehículo y el conductor no podrá circular llevando en sus brazos personas, animales u objeto alguno,sin cinturón de seguridad e incluso recargados sobre las puertas con la cabeza afuera de la ventana.En un periodo de tres días,tras un accidenten vehicular en autos que no contaban con las medidas de seguridad para resguardarlos.El Hospital del Niño recibe de cinco ay terapia intensiva debido a accidentes vehiculares de los que son víctimas.El subdirector de Protección Civil en Saltillo, Alberto Neira, recomendó a los padres de familiapues, aunque las autoridades cuentan con herramientas necesarias para su rescate en caso de accidentes, el riesgo puede ser menor.a su tamaño, pues los traumatismos a nivel de cráneo o columna vertebral pueden ser mortales si no se cuenta con las medidas de seguridad que se requieren”, comentó.Asimismo, señaló que los dispositivos de bolsas de aire sí protegen a los conductores, sin embargo, se han generado mitos acerca de que puedan ser contraproducentes, puesto que al hacer las diligencias se concluye que si esta detuvo el impacto de un menor es porque va sentado adecuadamente.la mayoría de las veces por desconocimiento, pudiendo acarrear trágicas consecuencias, como lesiones graves e incluso la muerte de los menores.Lo más llamativo es que este drama se podría evitar haciendo. Tampoco hay que olvidar otras medidas de seguridad básicas para viajar con niños, las cuales también contribuyen a quepara la edad de nuestros hijos. Existen varios grupos de sistemas de retención infantil dependiendo del peso del niño.. La Academia Americana de Pediatría de EU recomienda que se los coloque en este sentido hasta que el tamaño del niño lo permita, incluso si usa la silla del grupo I, pues se crea un habitáculo de protección, resguarda mejor la cabeza, el cuello y la columna del bebé.A partir de los 12 años, siempre que su estatura iguale o supere los 145 milímetros, pueden utilizar el cinturón de seguridad para adultos.Verificar que el sistema de anclaje de la silla está correctamente instalado, incluso con el sistema Isofix.No deben estar retorcidos, ni demasiado flojos. Tienen que estar debidamente ajustados para que, en caso de accidente, absorban el movimiento hacia delante en colisión.Controlar durante el viaje,que los arneses permanezcan abrochados y bien colocados.