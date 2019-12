Exportaciones mexicanas cayeron 2.9%

Ciudad de México.- Las exportaciones mexicanas llegaron a 37 mil 496 millones de dólares durante noviembre de 2019, lo que representó una disminución de 2.9 por ciento anual.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadìstica y Geografía (INEGI) con ese resultado hilaron su tercer retroceso anual continuo, pues en septiembre y octubre cayeron 1.3 por ciento y 1.5 por ciento.



Al dar a conocer la Balanza Comercial de Mercancías de México, correspondiente al penúltimo mes del año, indicó que el impacto negativo fue resultado de un decremento de 1.7 por ciento en las exportaciones no petroleras y de 21.1 por ciento en las petroleras.



Refirió que al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos cayeron a una tasa anual de 0.7 por ciento y las canalizadas al resto del mundo mostraron un retroceso de 6.3 por ciento.







Las importaciones sumaron 36 mil 705 millones de dólares, cifra que implicó una reducción anual de 10.3 por ciento durante el onceavo mes del año en curso, apuntó.



Lo anterior significó la cuarta caída por disminuciones en todos sus componentes, expuso el instituto. Esa cifra fue reflejo de retrocesos de 8.2 por ciento en las importaciones no petroleras y de 26.2 por ciento en las petroleras durante el mes de referencias.



Al considerar las importaciones por tipo de bien, indicó que en noviembre se observaron caídas anuales de 5.5 por ciento en las importaciones de bienes de consumo, de 11.1 por ciento en las de bienes de uso intermedio y de 11.3 por ciento en las de bienes de capital.



Con estos datos, añadió, la balanza comercial registró un superávit comercial de 790 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 2 mil 320 millones de dólares observado en noviembre de 2018.



Así, en los primeros once meses de este año, la balanza comercial presentó un superávit de 1 mil 962 millones de dólares.