Exposición de Freddie Mercury reunirá material inédito

El espectador podrá admirar de cerca una serie de fotografías de toda la época dorada de “Bohemian Rhapsody”, un set de seis imágenes que nunca han visto la luz y que se van a presentar por primera vez en esta exposición. “Es un material histórico para todos aquellos que aman la música, que aman al rock y aman a Freddie Mercury”, dijo.Son alrededor de 120 piezas fotográficas así como réplicas de cuatro vestuarios originales, sets de filmación replicados, como el de “I want to break free” para que los asistentes se tomen la foto del recuerdo, así como 40 obras de artistas que siguen llegando al museo y que se incorporarán a la muestra, añadió Spitznagel en entrevista con Notimex.Por primera vez en este tipo de muestras se da lugar a un importante grupo de artistas independientes para que hagan obras inspiradas en la banda o en el cantante. Las piezas provienen de todo el país tras una convocatoria nacional abierta que el museo lanzó junto con Radio Universal, señal que tendrá una cabina para transmitir en vivo durante la expo.La curaduría es un trabajo conjunto realizado por Guadalupe Lara, Directora del Museo; la curadora de ese recinto, Carolina Montero, y él, como productor de la muestra que se inaugurará para el público el 15 de marzo a las 11:00 horas.La exposición “Queen, el origen de una leyenda” estará abierta hasta el 21 de abril. Normalmente, el museo abre de martes a domingo de las 11:00 a las 20:00 horas, pero en esta ocasión los viernes y sábados permanecerá abierto hasta 22:00 horas para que el mayor número de personas puedan asistir y conocer esta exposición sin paralelos, subrayó.Se contará con bandas en vivo los sábados y domingos. En el centro del museo se ha instalado la réplica del escenario mencionado, donde de manera constante habrá bandas haciendo coros y los DJ musicalizarán de viernes a domingo. También habrá cine con videos inéditos, lo que significa que la exposición será multisensorial, y no sólo visual.En estos días llegará el catálogo para estar disponible en la tienda de la exposición, donde habrá diversos artículos conmemorativos. “Pocas veces en la vida se puede admirar material artístico de tantos años atrás de una persona tan influyente como lo fue Freddie Mercury tanto a nivel musical como social”, concluyó.