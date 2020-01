Expresa abogado su apoyo al fiscal Serna

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Tras manifestar que la oficina del Procurador de Justicia es íntegra, que se compone del sistema de cortes en casos penales que derivan en una posición mucho muy importante; el abogado Joe Ruiz hizo público su apoyo al fiscal Roberto Serna, porque asegura que ha sabido trabajar bajo la ley y el orden por casi 25 años.



'Para mi forma de pensar, el fiscal Serna ha hecho un trabajo de una forna muy apropiada, no veo porqué hacer un cambio'. declaró.



Luego de señalar que a pesar de manifestarle todo su apoyo al fiscal, no significa que con él se hayan tenido conflictos profesionales debido a que 'soy uno del 10% de los abogados del distrito que ha litigado casos en contra de él porque he representado a personas acusadas y él como fiscal llevar los casos penales'.



'Comprendo su trabajo, sabemos que lo hace por la comunidad, por la justicia', concluyó.