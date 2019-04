Expresidente de Perú, Alan García, muere tras dispararse

El ex presidente Alan García murió este miércoles en un hospital tras dispararse en la cabeza cuando la policía llegó a su casa a detenerlo por el escándalo de corrupción de Odebrecht."Ha fallecido Alan García, viva el Apra", dijo Omar Quesada, secretario general del partido de García.De 69 años, el dos veces presidente fue trasladado a un hospital luego que "tomó la decisión de dispararse" dijo su abogado Erasmo Reyna en la puerta del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, en Lima.Tenía una herida en la cabeza y fue sometido a una operación durante la cual sufrió al menos tres paros cardíacos, dijeron los médicos."El paciente ingresó al hospital con diagnostico de impacto de bala, entrada y salida en la cabeza", indicó el ministerio de Salud.García, expresidente de Perú entre 1985-90 y 2006-2011, fue detenido en su vivienda del limeño distrito residencial de Miraflores hacia las 6h30 locales (11H30 GMT).La policía presentó una orden de detención preliminar judicial hasta por el plazo de 10 días por la presunta comisión del delito de lavado de activos en un caso vinculado al escándalo LavaJato/Odebrecht que investiga una fiscalía especializada.El ministro del Interior, Carlos Morán, ofreció detalles del intento de suicidio de García ocurrido cuando la policía judicial ingresó a detenerlo a su domicilio."Ingresó a su habitación y cerró la puerta, a los pocos minutos se escuchó el disparo de un arma de fuego y (la policía) lo encontró en posicion de sentado con una herida en la cabeza", refirió el ministro Morán durante una conferencia de prensa."De inmmediato se le trasladó al hospital y se suspendió la diligencia (judicial)", agregó el funcionario.El intento de suicidio de García sorprendió porque el exgobernante había reiterado su inocencia a los cargos que le atribuye la fiscalía, así como su disposición a colaborar con las investigaciones.- El caso García -Antes de emitirse la orden de detención, García había declarado el martes que no se asilaría ni escondería, en tácita alusión al frustrado asilo que pidió a Uruguay en diciembre.La justicia dictó en ese mes 18 meses de impedimento de salida del paísLa detención ordenada a García este jueves es por 10 días y busca, según la fiscalía, recoger nuevos elementos en la investigación ante un eventual riesgo de fuga.A fines de 2018 Alan García, tras abandonar la embajada uruguaya, dijo que estaba a disposición de la fiscalía de lavado de activos que lo investiga por corrupción.El exmandatario permaneció durante 16 días en la embajada uruguaya, donde solicitó asilo "ante la inminencia de una orden de detención". El pedido fue rechazado por el gobierno de Uruguay tras revisar la documentación entregada por Lima y por el solicitante.En las últimas semanas García ha reiterado que "no existe ninguna delación, prueba o depósito que me vincule a ningún hecho delictivo y mucho menos con la empresa Odebrecht o la realización de alguna de sus obras".García está bajo la lupa además por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato de construcción para el metro de Lima durante su segundo mandato.El año pasado alegó ser "perseguido político", pero su versión fue desmentida por la justicia y el gobierno peruano.El expresidente peruano es sometido a una investigación preliminar de la fiscalía pero aún no es un procesado.Según la fiscalía, el entonces presidente García y otros 21 funcionarios conspiraron para "facilitarle" a la empresa holandesa ATM Terminals que ganara en 2011 la concesión de la Terminal Norte del puerto del Callao, vecino a Lima.Por el escándalo de Odebrecht en Perú también están investigados los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), éste último bajo detención preliminar hasta el 20 de abril, así como la opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva.