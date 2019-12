Expresidente sudanés Omar al Bashir condenado a 2 años por corrupción

Jartum, Sudán.- El expresidente sudanés Omar al Bashir fue condenado este sábado por un tribunal de Jartum a dos años de detención por corrupción, después de haber sido depuesto en abril por un movimiento de protesta y posteriormente encarcelado.



Bashir, de 75 años de edad, que dirigió el país durante 30 años con mano de hierro, fue juzgado por un tribunal especial y declarado culpable de "corrupción" y "posesión ilegal de fondos extranjeros".



El juez explicó que el exmandatario cumplirá su condena en un centro de detención para personas de edad avanzada porque según la ley sudanesa los ciudadanos mayores de 70 años no pueden ir a la cárcel.



Esto señala defensa de al Bashir



Uno de sus abogados, Hashimi el-Gaaly, aseguró que "el expresidente es un oficial del ejército que no desea reducción de condena porque no quiere ser objeto de la clemencia de nadie".



Otro de sus abogados manifestó, no obstante, que el exmandatario apelará la condena aunque "no confía en el sistema judicial sudanés".



Bashir, que asistió a las audiencias en una especie de jaula metálica, cree que es objeto de un "juicio político", según sus abogados.



El magistrado también ordenó la confiscación de fondos encontrados en el domicilio de Bashir tras su arresto en abril, un total de 6,9 millones de euros (351 mil 770 dólares y 5,7 millones de libras sudanesas).



Así fueron las reacciones tras condena del expresidente Omar al Bashir



Fuera del tribunal, varias decenas de partidarios del expresidente se manifestaron y mostraron su decepción por esta condena.



Tras conocerse el veredicto, un importante dispositivo de seguridad fue instalado en el centro de Jartum para controlar posibles manifestaciones en las próximas horas de adeptos del exjefe de Estado.



Bashir, que llegó al poder en 1989 gracias a un golpe de Estado, está encarcelado desde abril en una prisión de Jartum.