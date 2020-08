Expropiarían 29 predios para colector pluvial en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Ante la añeja negativa de los 125 propietarios del Cuatro Bajo por ceder el trazo del arroyo, el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso, consideró necesario expropiar los 29 predios, para evitar futuras inundaciones al norte de Saltillo.



“Hay que expropiar y liquidar a esas personas para hacer esa obra, porque hay gente que no quiere que pase el colector pluvial por su casa, pero el tema es que si no se hace la obra se va a seguir inundando”, dijo.



En 2015, los propietarios exigían 75 millones de pesos en liquidación por los 1.2 kilómetros del trazo que se interpone entre el arroyo Cuatro Medio y el Ceballos.



Desde hace cinco años se dejó a la deriva la construcción del colector que evitaría que se inunden colonias como Loma Blanca, Natural, Capellanía, Nogalar del Campestre, Country Club, Los Silleres, Residencial Toscana, entre otras.



“Queremos la opinión de la Comisión Nacional del Agua para que nos diga si es viable acceder otra vez a recursos, para que el Estado y Municipio puedan hacer este tipo de obras. Se trata de un proyecto que se dejó desde mi Administración, donde se consiguió el recurso y luego se perdió en la siguiente Administración; lo que queremos es que se recuperen los recursos suficientes para solucionar este problema”, expuso.



Las negociaciones se entramparon luego de que el exalcalde Isidro López se comprometió a pagar 75 millones de pesos a los particulares, pero nunca pasó.



“Si no se hace esta obra se va a seguir inundando el norte, como hace pocas semanas. Como alcalde prohibí la construcción de fraccionamientos, antes y después de El Cuatro, me siento tranquilo que no se hayan permitido esas obras. Entre más fraccionamientos se autorizan más se va a seguir desviando el paso del agua”, advirtió.



El añejo proyecto del arroyo del Cuatro Bajo incluía una nueva vialidad y dos puentes a cuatro carriles, para aliviar el tráfico de la zona.