Expulsan a alumno por vender tortas para pagar sus estudios

Ciudad de México.- Por vender tortas para obtener ingresos para costear sus estudios, José Cruz Martínez fue expulsado del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y Servicios (CBTIS) número 107 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.



Fernando Antonio Amaya Sánchez, jefe del Departamento de Servicios Escolares, no sólo sancionó al joven de 17 años, sino también lo expulsó de la institución con lujo de violencia.



De acuerdo con la denuncia difundida en redes sociales, los hechos ocurrieron el pasado 25 de noviembre, cuando José y su madre Esther Lara fueron citados por el departamento de servicios escolares de dicho CBTIS.



En el lugar, se le impuso un “acta administrativa o de hechos” al estudiante de 5to semestre, debido a que “se le sorprendió con una bolsa color negro con productos para su venta dentro de la institución”.



Frente a testigos del mismo plantel, el alumno y su madre se negaron a firmar el documento, porque no les mostraron el reglamento del CBTIS 107.



En entrevista para un medio local, el alumno denunció el comportamiento violento y prepotente del jefe del Departamento de Servicios Escolares de la institución, quien lo desalojó de la escuela y le decomisó las tortas y dulces que vendía para pagar sus estudios.



De acuerdo con el portal La Silla Rota, la Secretaría de Educación Pública no se ha pronunciado al respecto.



Tras los hechos la preparatoria Carlos Fuentes a través de sus redes sociales, notificó al chico que era acreedor de una beca completa para estudiar en la institución educativa.







Con información de Grupo Fórmula.