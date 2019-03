Exsacerdote acusado de abuso es encontrado muerto

El excura de Nueva Jersey, John Capparelli, de 70 años, fue encontrado muerto en su casa en el estado de Nevada con una herida de bala en el cuello. El cuerpo de Capparelli fue hallado el sábado cuando los agentes realizaban un chequeo de asistencia social en la localidad de Henderson, informan medios locales."La investigación preliminar indica que la víctima murió por circunstancias sospechosas, y el incidente está siendo investigado como un homicidio. No se ha identificado a ningún sospechoso en este momento", dijo la Policía en un comunicado.En febrero el nombre de Capparelli apareció en una lista junto con otros 187 sacerdotes y diáconos que, según la archidiócesis católica romana de Newark, habían sido "acusados ​​creíblemente" de abusar sexualmente de menores.Capparelli nunca fue declarado culpable, pero fue suspendido del clero en 1992 después de haber sido acusado de perseguir y maltratar a adolescentes. También dirigió un sitio web con jóvenes luchando en trajes de baño reveladores, según el Star-Ledger.Más tarde trabajó como profesor de matemáticas en las escuelas públicas de Newark hasta que su licencia fue revocada en 2011, después de que las acusaciones en su contra se hicieran públicas.En 2016 se trasladó de Nueva Jersey a Nevada y compró una casa en Henderson, en el área metropolitana de Las Vegas."El mundo es un lugar más seguro sin él", dijo Richard Fitter, un hombre que acusó a Capparelli de abuso, a The Star-Ledger luego de enterarse de su muerte."Lo que condujo a su muerte, es una cierta cantidad de karma".Una portavoz de la policía no diría si la muerte de Capparelli está relacionada con las acusaciones de abuso sexual en su contra porque "el caso todavía es una investigación abierta".