Exsacerdote confiesa que abusaba de 4 a 5 niños por semana

Escuchar Nota

"Yo sabía que estos gestos estaban prohibidos, que eran caricias que nunca debería haber hecho. Eran a escondidas", admitió.



"Y sí, es verdad, me aportaban placer sexual", añadió.



Eran "cuatro o cinco niños cada semana", dijo el excura.

"Lo que estoy viviendo aquí, en el proceso, es lo más duro que he vivido desde el principio del caso", añadió.



"Antes, me parece, yo era un niño lleno de luz. Después de esto, viví una vida muy sombría (...) y flirteé con cosas muy peligrosas", destacó.



En una confesión que dejó helado al tribunal,reconoció este martes que durante dos décadas, un escándalo que fue ocultado por la Iglesia."En la época, a mi entender no cometía agresiones sexuales sino que eran caricias, cariños. Estaba equivocado. Son las acusaciones de las víctimas las que me lo han hecho comprender", explicó, hoy de 74 años, acusado de haber cometido esos actos, una localidad cercana a Lyon.Durante todos esos años, el padre Preynat era admirado por los padres de la diócesis, que le confiaban sus hijos sin hacer preguntas, para excursiones dentro y fuera de Francia.Pero,y acusaron ante la justicia a Preynat de tocamientos, besos en la boca y caricias recíprocas de tipo sexual a las que se vieron forzados.Estos actos habían sido ocultados por la Iglesia católica de Francia, lo que provocó la condena delen marzo de 2019 a seis meses de prisión condicional.y por haber mantenido al sacerdote en la diócesis hasta 2015, pese a que Preynat ya había confesado sus actos ante sus superiores en 1991.Barbarin -cuya dimisión fue rechazada por el Papa- ha recurrido esta sentencia.Bernard Preynat, que fue reducido al estado seglar durante elal que fue sometido durante el pasado verano boreal, puede ahora serDe pie y rígido en el estrado, Preynat desgranó con voz algo quebrada sus recuerdos."Eso significa casi un niño cada día", acotó la magistrada que preside las audiencias.Preynat expresó el lunes su arrepentimiento ante el tribunal,y expresó el deseo de que "este juicio se celebre lo más rápido posible, pues el proceso se inició hace ya cinco años".La investigación reveló que este sacerdote había, cuando era monitor en colonias de vacaciones, en el año 1962.El acusado afirma quea partir de 1991.François Devaux, una de las víctimas de Preynat y cofundador de las asociación La Palabra Liberada, atestiguó.Devaux explicó luegoAl haber confesado sus actos, Preynat será sin lugar a dudas condenado.Son hechos que, vamos a saber por qué no se llamó a la puerta de un tribunal en lugar de llamar a la puerta de un obispado. Vamos a saber por qué en la época se consideró normal que no hubiera una respuesta penal", declaró.El letrado lamentó asimismo que el proceso Preynat no se haya producido al mismo tiempo que el del cardenal Barbarin.