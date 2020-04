Extenderán alerta de viaje en Alemania hasta el 14 de junio

Escuchar Nota

Alemania.- Los ministros alemanes acordaron hoy extender las advertencias de viaje hasta “nuevo aviso”, pero al menos hasta el 14 de julio, con el objetivo de evitar que turistas alemanes queden varados en otros países.



El Ministerio de Relaciones Exteriores no especificó si durante las vacaciones de verano se prohibirá viajar, pero afirmó que el tema deberá ser consultado específicamente con los miembros de la Unión Europea para tomar la mejor decisión.



Heiko Mass, ministro de Relaciones Exteriores, señaló que los turistas alemanes no pueden esperar que viajarán como de costumbre y que la repatriación que se hizo durante las primeras semanas de la crisis sanitaria por COVID-19, no podría volver a implementarse en el verano.



La medida afectará a la mayor parte de la población, debido a que las vacaciones de verano inician a finales de junio en los 16 estados federados.



Las restricciones de movilidad se aplicaron desde el 17 de marzo, cuando se restringieron los vuelos aéreos y las fronteras sólo podían ser cruzadas por transporte de carga y viajeros con razones válidas.



Según información oficial, Alemania contabiliza hasta el momento 160 mil contagios y 6 mil 300 muertes. Sin embargo, con 110 mil, es de los países con los mayores índices de recuperación.



El gobierno nacional, encabezado por la canciller Angela Merkel, ha reafirmado en múltiples ocasiones, la necesidad de actuar en conjunto durante la pandemia e incluso, se ha mostrado dispuesto a proporcionar mayor apoyo económico a la Unión Europea para resolver la crisis económica derivada de la crisis sanitaria por COVID-19.