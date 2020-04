Extiende CBP restricción a 30 días los viajes no esenciales

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- El Departamento de Aduana y Protección Fronteriza anunció que las restricciones temporales de viajes no esenciales se prolongarán hasta un mes más y alertó a los ciudadanos a respetar las medidas.



En un informe ofrecido por la agencia de Migración federal asegura que lo anterior no está prohibido para ciudadanos estadounidenses con permanencia legal que viajan con fines médicos.



Tampoco está prohibido para quienes realizan trabajos esenciales en Estados Unidos.



Personas que se dedican al comercio transfronterizo legal, tienen permitido viajar así como aquellos que están comprometidos en viajes oficiales del gobierno o diplomáticos.



En el caso de quienes porten su visa láser únicamente y deseen entrar a Estados Unidos más allá del punto de inspección de la Patrulla Fronteriza (como ejemplo de la carretera 57), no podrán hacerlo ya que los permisos de internación temporal están suspendidos.