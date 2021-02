Extiende GM el paro técnico; seguirán laborando con normalidad

Escuchar Nota

“El suministro de semiconductores sigue siendo un problema que enfrenta toda la industria”, dijo el portavoz de GM, David Barnas. “El plan de GM es aprovechar todos los semiconductores disponibles para construir y enviar nuestros productos más populares y de mayor demanda”.



“Sí, esperamos que el tema de desabasto de semiconductores va a tener un efecto en la producción del primer semestre. ¿De qué tamaño? La verdad no tenemos información de detalle que podamos en este momento compartir”, dijo el director general de la AMIA, Fausto Cuevas, en una videoconferencia de prensa.



“Se espera que hacia el segundo semestre los proveedores de estos componentes hayan ya logrado subsanar el desabasto (...) de ambas industrias, tanto de bienes de consumo como de demanda de componentes automotrices que requieren estos semiconductores”, agregó.

informó que extenderá los recortes de producción eny otras dos plantas en EU y Canadá hasta mediados de marzo debido a la escasez global de chips, pero aclaró que compensará esa medida con la producción eny Wentzville, Missouri.En Ramos Arizpe produce losy Blazer.La armadora, cuyas acciones cayeron casi 1% después del anuncio, no reveló los volúmenes de impacto ni dijo qué proveedores y piezas de vehículos se vieron afectados por laSin embargo, indicó que se enfocará en mantener en funcionamiento la producción en las plantas que fabrican sus vehículos con mayores ganancias: las camionetas pick up grandes y los SUV.dijo que tenía la intención de recuperar la mayor cantidad de producción perdida posible una vez que disminuya la escasez de chips.Explicó que está extendiendo el tiempo de inactividad en su planta de; la de Ingersoll, Ontario; y su instalación enhasta mediados de marzo, cuando reevaluará la situación.Sin embargo, seguirá ensamblando vehículos enSi bien en enero la(AMIA) había proyectado que el ensamblaje y el envío de automóviles al exterior crecerían cerca de un 12% este año, las afectaciones por las faltas de semiconductores en varias armadoras locales les hacen ser ahora menos optimistas.La producción de vehículos ligeros de México cayó 15.05% en enero en la comparación interanual, mientras las exportaciones de autos, tras haber repuntado durante los últimos tres meses de 2020, informó el lunes el Inegi.Dijo que no ha habido acercamiento con el Gobierno por parte de las automotrices, pues cada una está buscando soluciones.