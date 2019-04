Extiende Liga Rayados sus vacaciones

Por petición de algunos de los delegados de equipos que militan en la Liga Rayados Acuña, este domingo tampoco habrá actividad en los campos de esta escuela, ya que se tomarán una semana más.Algunos de los equipos estarán participando en una competencia en la ciudad de Torreón, Coahuila y fueron estos quienes solicitaron permiso a la directiva para no ser rolados en este domingo. La mayoría de estos clubes tienen equipos en dos o más categorías, siendo esta la principal razón para que se decidieran a tomar una semana más de vacaciones.Algunos otros equipos también notificaron que no podían jugar esta semana ya que algunos de sus integrantes aún no regresaban de sus vacaciones, pues es hasta el día lunes cuando en las instituciones educativas regresan a las clases.La directiva de esta Liga de Futbol Siete dio a conocer que en los próximos días se estarán publicando los roles de juego de cada una de las categorías para que todos los delegados tengan tiempo suficiente para avisarle a sus jugadores y puedan presentarse completos a sus partidos del próximo domingo 5 de mayo.