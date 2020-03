Extienden hasta el 30 de abril suspensión de actividades por Covid-19

Escuchar Nota

El Consejo de Salubridad General acordó emergencia sanitaria por #COVID19 y suspensión de actividades, hasta el 30 de abril.



El sector educativo, en favor de la salud de todos, acata esa determinación, ampliando el aislamiento preventivo del #RecesoEscolar al 30 de abril. pic.twitter.com/NGKzPO9FCz — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) March 31, 2020

El subsecretario de Salud,en sectores públicos, privados y social (antes estaba al 20 de abril), excepto actividades esenciales., no realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas (antes era de 100)., detalló, es del 30 de marzo al 30 de abril resguardo domiciliario corresponsable.La cuarta medida es el resguardo domiciliario corresponsable aplica de manera estricta a los mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, embarazadas, población vulnerable., destacó como quinta medida.Como sexta medida, se suspende levantamiento de censos/encuestas.El subsecretario dijo que la séptima es que las medidas deberán aplicarse con respeto a los derechos humanos.SEP amplía aislamiento hasta el 30 de abril: MoctezumaEsteban Moctezuma Barragán, el secretario de Eduación, informó que el sistema educativo en concordancia con la estrategia del Consejo de Salubridad General, ampliará la etapa de aislamiento hasta el 30 de abril.El Consejo de Salubridad General acordó emergencia sanitaria por #COVID19 y suspensión de actividades, hasta el 30 de abril.El sector educativo, en favor de la salud de todos, acata esa determinación, ampliando el aislamiento preventivo del #RecesoEscolar al 30 de abril.Previamente había alertado a la población sobre información no oficial referente al calendario escolar y fechas de reanudación de clases.El funcionario compartió que ante esas falsedades, la única fuente autorizada para divulgar nuevas fechas es la página oficial de la Secretaría de Educación Pública, por lo que instó a los padres y madres de familia a verificar las fuentes autorizadas."#IMPORTANTE. Circula información no oficial sobre el Calendario Escolar y fechas de reanudación de clases. Ante esas falsedades reitero que la única fuente oficial de nuevas fechas es la @SEP_mx Federal", escribió.