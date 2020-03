Extienden la declaratoria de emergencia hasta abril

Escuchar Nota

Del Río, Tx.- El juez Lewis Owens y los comisionados del Condado de Val Verde votaron a favor para extender el tiempo de la declaración de desastre local por emergencia por salud pública hasta el mes de abril, para evitar posibles contagios de Covid-19.



Con esta declaración las autoridades están colocando restricciones para proteger a la comunidad, evitando que estén expuestos a un posible contagio, a pesar de que no se ha confirmado ningún caso en esta frontera.



Esta declaración sería efectiva sólo por dos semanas, pero debido a los nuevos casos confirmados en ciudades cercanas a esta frontera, se extendió la declaratoria hasta el viernes 10 de abril del año en curso.



Con esto las autoridades están prohibiendo que se tengan eventos masivos o reuniones y actividades en donde se tengan más de 50 personas, ya que quienes violen esta norma podrán ser multados hasta con mil dólares.



El juez Lewis Owens también declaró que de confirmarse un primer caso de Covid-19 en esta población, se estará ordenando cerrar gimnasios, bares, comedores y colocar algunas restricciones en comercios, todo esto para ofrecer seguridad a la comunidad para evitar que se expanda este virus.



Asimismo, el juez Lewis Owens dijo que la comunidad no debe de tomar esto a la ligera y que no hay necesidad de entrar en pánico, solo tienen que seguir las recomendaciones que hace el Centro de Control de Epidemias.



Las autoridades estarán actualizando la información todos los días para mantener a la comunidad al tanto de lo que está pasando, desde que no hay casos de Covid-19 confirmados en esta población, como las medidas que se estarán tomando.