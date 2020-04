Extienden regreso de la Liga MX, ¡volverían hasta julio!

Escuchar Nota

Ciudad de México.- No hay un acuerdo, el plan sigue en espera para que el futbol regrese en nuestro país.



Autoridades de salud y representantes de la Liga MX no lograron llegar a un acuerdo respecto a la reanudación del campeonato, por lo que será en las próximas semanas cuando se emita una postura oficial.



La Liga MX quiere seguir los pasos de la Bundesliga, la primera en el mundo que ya tiene un plan para volver a la actividad, y que se perfila como la que va a poner el ejemplo, pues ni la Liga de España ni la Premier League han puesto el tema en la mesa.







La sugerencia es que vuelvan hasta julio, pues el panorama que contemplan es que el riesgo de contagio sea menor, además de que los juegos sean a puerta cerrada, pero no es algo que realmente conviene a los equipos de la Liga MX.



En otros países ya se está viendo la posibilidad de cuándo se vuelva a jugar, como que en todo 2020 no se hagan torneos con gente en la tribuna, un panorama que no se ha tocado en México, pero que se está pensando en otras naciones.