Extienden renteros plazos en el Centro de Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Mientras que las actividades en la mayoría de los comercios locales permanecen muy lejos de niveles que permitan un balance financiero saludable, las negociaciones entre locatarios y renteros se extienden con acuerdos para hacer más llevadero el pago de este gasto fijo.



Algunos acuerdos establecidos en descuentos o prórrogas alcanzan incluso hasta el fin del año en curso. Hay renteros que dan desde el 20, 30 y hasta el 50% de descuento hasta noviembre, y en diciembre depende de cómo siga el movimiento; otros pasaron la renta hasta el siguiente año para pagarla a mensualidades sin intereses, junto con el monto del mes que corresponda.



El confinamiento del inicio de la pandemia, cuando metió freno de mano a buena parte de las actividades económicas, el comercio resultó muy golpeado y no ha terminado de sobreponerse.



En muchos casos los propietarios de locales se solidarizaron con los clientes condonando meses o con descuentos sustanciales, sin embargo, otros tantos no tuvieron la menor consideración, buena parte de estos terminó por cerrar al resultar insostenible.



Aunque hay más gente en la calle, la actual reactivación laboral no significa lo mismo que la reactivación económica.



“Todavía seguimos perdiendo y todavía van a seguir cerrando. El mayor reto sigue siendo permanecer”, dijo Salvador Rodríguez Saade, líder de los comerciantes del Centro Histórico de Saltillo.



Tienen puesta la esperanza en el desempeño del sector automotriz que, en la zona, espera concluir el año a un 80% de sus operaciones. Para el tamaño del golpe económico, esta cifra es alentadora.