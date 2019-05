Extirpan tumor cancerígeno a Sara Carbonero

La periodista Sara Carbonero, esposa del portero español Iker Casillas, informó este martes que se sometió a una cirugía para que le fuera extirpado un tumor maligno de ovario detectado hace unos días.Estará en tratamiento varios mesesEn un mensaje difundido a través de su cuenta de Instagram, Carbonero señaló que su familia todavía no se había recuperado del susto que les provocó el infarto sufrido por su esposo, el 1 de mayo pasado, cuando en una revisión médica le hallaron un tumor cancerígeno."Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir", señaló Carbonero en el mensaje, donde reveló que la malformación ya ha sido retirada y le esperan varios meses de tratamiento.“Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente”, indicó.Pide respeto a la prensaSara aseguró que se encuentra "tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien".“Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico”, sostuvo.Ante la delicada situación que vive, la periodista pidió a sus colegas respeto a su privacidad y a la de su familia.“Aprovecho para pedir desde aquí a mis compañeros periodistas el respeto y la comprensión con los que siempre me habéis tratado, especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia”.El mensaje de Carbonero fue publicado junto a una cita del escritor japonés Haruki Murakami que señala:Su esposo, Iker Casillas, respondió al mensaje de Sara con la frase: “Un mar tranquilo nunca hizo un buen marinero”.Un día antes, en su cumpleaños, el futbolista ya había dado señales en instagram de que algo malo sucedía, aunque muchos lo relacionaron con el infarto que sufrió a principios de mes. En su mensaje de agradecimiento por las felicitaciones recibidas, el portero escribió:Esta vez, no ha sido un gran cumpleaños. Estoy seguro, que en algún momento de vuestras vidas: os ha pasado alguna cosa ese día o días atrás que hace que no tengáis tanto buen recuerdo. No estamos exentos de que eso nos pase. Aún así, he tenido que posar y mostrar esta cara algo alegre. Tengo que estar feliz, feliz porque desde hace 20 días uno sigue estando aquí con vosotros!! Los 37 se fueron...menos mal!! Qué nos traerán los 38...por ahora, verlos!!