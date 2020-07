VIDEO: Extirpar la dentadura en público, el ritual amish más duro

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los amish son una comunidad de la que, generalmente, no se conocen muchas cosas. A veces, las únicas referencias que tenemos sobre la comunidad amish proceden de la televisión o del cine, como por ejemplo en Único testigo, la película protagonizada por Harrison Ford. Para conocer mejor cómo son y cuál es su forma de vida, te contamos estas 10 curiosidades de los amish que tal vez no conocías:



1. Su origen



Los amish, también conocidos como menonitas, son una comunidad protestante cuyo origen se sitúa en Suiza en 1693, cuando se desligaron de la iglesia menonita. Tras ser perseguidos, los amish se establecieron en Pensilvania (Estados Unidos) en el primer cuarto del siglo XVIII.



2. ¿Cuántos amish hay en el mundo?



Los principales asentamientos de la comunidad amish se encuentran en Estados Unidos, sobre todo en diferentes condados de Ohio, Pensilvania e Indiana. También hay asentamientos amish en Ontario (Canadá), Chihuahua (México) y, en menor medida, en países como Irlanda, Perú, Argentina, Bolivia y Belice. En total, el número de amish en el mundo supera las 300 mil personas.



3. El idioma



La mayoría de las familias amish hablan un dialecto del alemán conocido como Deitsch o alemán de Pensilvania. Los amish suizos se comunican con otro dialecto del alemán: el Swiss (suizo). El inglés, salvo algún grupo, sólo lo utilizan los amish para comunicarse con personas que no son de su comunidad.



4. Ordnung



La forma de vida de los amish se regula por el Ordnung, un conjunto de reglas que es diferente en cada comunidad y que deben ser cumplidas por todos sus miembros. La mayoría de los amish no aceptan asistencia del gobierno correspondiente y se rigen por sus propias leyes.



5. Rumspringa



Los niños amish deben obedecer a sus padres en todo al menos hasta que lleguen a la adolescencia. Es en esa etapa cuando algunos padres dan a sus hijos más libertad para relacionarse con el mundo exterior. Es lo que se llama rumspringa. Después, son los propios adolescentes quienes deciden si quieren bautizarse en la iglesia amish y seguir viviendo con su familia o dejar la comunidad.



6. Las mujeres amish



Las mujeres amish no tienen los mismos derechos que los hombres y rinden obediencia a la figura del padre mientras están solteras y al esposo cuando están casadas. No pueden lucir joyas, deben llevar el pelo largo y cubierto y deben llevar prendas de manga larga y falda.



7. Sin electricidad



Las comunidades amish tienen un estilo de vida muy alejado de la sociedad que les rodea. La tecnología está restringida y, en general, rechazan el uso de la electricidad. Su medio de transporte habitual es el carro tirado por caballos. Sólo algunas comunidades amish disponen de luz eléctrica y de un teléfono comunitario para situaciones especiales.



8. Antimilitarismo



Los amish rechazan toda forma de violencia y tienen un profundo sentimiento antimilitarista que les lleva, como veremos a continuación, a eliminar de su vestuario o de su aspecto cualquier señal que pueda tener una connotación militar.



9. No usan botones



Muchos grupos amish no utilizan botones en su ropa porque los asocian al ejército. En su lugar usan ganchos y ojales, aunque hay comunidades amish donde no son tan estrictos en este asunto y sí llevan prendas con botones.



10. El significado de la barba



Por lo general, si un hombre amish está afeitado significa que está soltero. Y si luce barba, está casado, aunque en algunas comunidades hay amish que se dejan crecer la barba después de ser bautizados (los amish no se bautizan de pequeños). Los amish no lucen bigote porque se asocia al militarismo.



11. Extirpar dientes a niños amish



Es un practica muy común, a los niños amish les extirpan todos los dientes. Se sienta todo mundo en un salón y sientan al niño o niña en el centro mientras con unos alicates le arrancan los dientes de raíz, la razón de esta práctica es desconocida.