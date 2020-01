Extorsionan a nombre de ‘El Mencho’, dejan tarjetas de presentación

Ciudad de México.- La Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJCDMX) detectó otra forma de extorsión en los últimos días de diciembre por supuestos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se trata de un grupo de sujetos quienes se presentaron en un pequeño negocio de la colonia Pensil.



Así quedó registrado dentro del expediente CI FMH/MH-2/UI-1S/D/11163/12-2019.



De acuerdo con los reportes, lo primero que sucedió fue una llamada telefónica en la línea fija del negocio.



La voz de un hombre amenazó al empleado que contestó. “Ya valió… vamos a pasar y nos tienes que dar la renta…”, le dijeron. Apenas escuchó la amenaza, el hombre colgó la llamada.



Pero sólo unos minutos después sonó el celular del propietario del lugar. “¿Por qué me colgaste hijo de tu …?” le cuestionaron. El hombre colgó una vez más.



Quien llamaba intentó comunicarse de nueva cuenta. Fueron al menos ocho llamadas las que hizo, pero no le contestaron.



Al día siguiente llegaron al lugar dos hombres en moto. Llevaban pistolas. Uno de ellos se encaminó hacia un empleado, y con la cacha del arma lo golpeó.



Los sujetos preguntaron por el dueño, pero como no estaba le dejaron una tarjeta de presentación y un número de teléfono. “Dile que si no nos llama mañana vamos a regresar a matarlo”, le dijeron al hombre.



La tarjeta tenía escrito “Ing. Nemesio Oseguera Cervantes”. Debajo colocaron las siglas C.J.N.G., un arma larga y una hoja de mariguana.



Según los sujetos trabajaban para “El Mencho”, y él los había enviado a cobrar la renta.



La Procuraduría de Justicia ya indaga lo sucedido. Además, brindó protección al hombre para evitar que lo extorsionaran.