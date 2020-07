Extorsionan base de taxis con 16 mil en PN

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Propietarios de una base de taxis reportaron esta mañana la desaparición de un trabajador encargado de turno y la aparente extorsión de 16 mil pesos.



Según los primeros reportes hechos a las autoridades, el empleado de la base de taxis El Bravo informó que al llegar a la base se encontró con que no había nadie y el encargado no estaba.



Según lo señalado, alguien le habló haciéndose pasar por el dueño, le pidió que abriera la caja donde guardan el dinero y le depositara 16 mil pesos porque tenía un problema.



El encargado forzó la puerta de la oficina y sustrajo 7 mil pesos, se fue para conseguir otros 9 mil y depositarlos.



La policía tomó conocimiento del hecho y hasta este momento no aparece el trabajador.



Los hechos ocurrieron en la calle Orquídea de la colonia Guillén.