Extraen bala perdida que recibió Dylan en la cabeza; esperan milagro

“Estamos esperando un milagro. Tengo fe, primero Dios, que es muy grande, vamos a salir bien de esto con Dylan, porque mi niño es un guerrero, un luchón, es un niño muy alegre que le echa ganas a todo, que le gusta el futbol. No sé, pero primero Dios, siento que Dylan la va a librar”, expresó su abuela Noemí.

“El niño está en terapia intensiva. Ahorita no sé sabe, nos dijeron los médicos que tanto puede quedar bien, puede despertar en uno, dos días, tres, 15, 20, no se sabe”, añadió la mujer, con quien se encontraba acostado el niño cuando recibió el impacto de bala.

Ya fue extraída la bala perdida que cayó en la cabeza del pequeño Dylan en Chimalhuacán. Su estado de salud es grave. Crónica de @danielderosastv | #PrimeraLínea pic.twitter.com/0qDGyFVo1L — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 9, 2020

Médicos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca extrajeron a Dylan la bala perdido, que recibió el domingo pasado mientras dormía; sin embargo, aún es incierto el estado de salud del pequeño de 6 años de edad, por lo cual su familia espera un milagro.De despertar, probablemente Dylan necesite una válvula, reveló la abuelita a El Universal, “y reacciona bien, pues quiere decir que todo se encuentra bien, pero si no, ahora sí que no sabemos”, agregó.El pasado domingo, el menor recibió el impacto de una bala perdida que traspasó el techo de lámina de su casa, ubicada en la calle Violeta del barrio Acuitlapilco, en Chimalhuacán, Estado de México.La familia relató que, esa mañana,Al lugar llegaron policías locales, quien solicitaron una ambulancia que lo trasladó al Hospital General de Chimalhuacán, perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), pero no lo atendieron porque que no contaban con el equipo para extraerle la bala.En la misma unidad lo llevó al Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca donde le sacaron el proyectil de la cabeza.Mientras que la titular de la Unidad Especializada de la Policía para la Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género (UEPAVIG), Gloria Pérez Frías detalló que el seguimiento y atención inmediata se brinda con personal capacitado, las 24 horas del día.