Extraña Cristiano al Madrid

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Por un momento, la atención del Clásico no estuvo en el Real Madrid o el Barcelona, tampoco en los jugadores que estaban en el campo -incluido Lionel Messi-, sino en un palco del Santiago Bernabéu donde apareció Cristiano Ronaldo, al que le dieron recibimiento de leyenda.



Aprovechando que la Juventus no jugó este fin de semana debido a los brotes de Coronavirus en Italia, el Comandante volvió a la que fue su casa entre 2009 y 2018 para atestiguar el triunfo madridista 2-0.



“Lo que ha sentido hoy Cristiano de la gente ha sido increíble, el cariño desde una hora antes de llegar al estadio, la afición ya estaba loca porque sabían que Cristiano iba al Bernabéu. Cristiano ha ido y es madridista y estoy seguro de que ha sentido ganas de volver al Madrid”, dijo el periodista español Edu Aguirre.