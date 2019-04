Chambers, extraña y terrorífica

La plataforma de streaming por excelencia se ha destacado por ofrecer diversas historias, en ocasiones arriesgadas, buscando llegar a diferentes públicos.Hoy la plataforma vuelve a postar por una propuesta nueva, se trata de Chambers, una serie de terror sicológico que promete atemorizar e inquietar a sus espectadores.Esta producción original de Netflix, cuenta la historia de Sasha Yazzie (Sivan Alyra), una joven de 17 años de una comunidad de escasos recursos de Arizona, quien sufre un infarto y que para su fortuna, recibe un trasplante de corazón de parte de una desconocida.Al enterarse de esto, intenta descubrir el motivo de la muerte de su donante, Lilliya Reid (Becky Lefevre), por lo que entabla un vínculo con Nancy (Uma Thurman), madre de la joven, aunque a medida que pasa el tiempo y descubre la verdad, todo se vuelve más extraño para ella.Durante el proceso de averiguar lo sucedido, la protagonista comienza a adquirir características y particularidades de Lilliya, lo que comienza a ser aún más misterioso para ella, además de las actitudes sospechosas de la madre de su donante.Acerca de la serie, Leah Rachel, creadora de la misma, declaró que se trata de “una historia de terror psicológico que explora las diferentes maneras de metabolizar un trauma, pero lo que comienza como una historia humana fundamentada, eventualmente se convierte en algo mucho más extraño de lo que esperabas”.Al tratarse de una producción “muy extraña” como su propia creadora la denomina, explicó que no tenía esperanzas de que algún estudio quisiera llevarla a la realidad, aunque para su fortuna, Netflix creyó en su proyecto y la apoyó para realizarla.“No había nada como Stranger Things (2016) antes, por lo que el objetivo con Chambers era no repetir nada. No queremos correlacionar el programa con ningún otro. No queremos asignarle específicamente un género”, explicó Rachel.Es así que aunque la creadora propone una serie original y que promete no tener un predecesor, platicó para Radio Times que tomó inspiración de diversos filmes como El Bebé de Rosemary (1968) hasta Las Vírgenes Suicidas (1999), así como la fotografía de la serie Twin Peaks (1990).Es así que la serie se sitúa entre el terror sicológico y algunas escenas de gore y sangre que puedan complementar el desarrollo de la trama.Chambers cuenta con 10 episodios que se pueden encontrar disponibles a partir de este momento.