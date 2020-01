Extrañará ver jugar a Eli Manning; era el favorito de Peyton

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El exquarterback Peyton Manning está nostálgico porque ya no podrá ir a ver jugar a su hermano menor, Eli, quien ha decidido retirarse.



“Estoy feliz por Eli porque sé que está en paz y ha puesto mucho tiempo y pensamiento a esta decisión, pero estoy triste porque ya no lo podré ver jugar más.



Después de mi papá (Archie, ex QB de Santos) y Dan Marino (ex QB de Delfines), Eli realmente era mi jugador favorito, entonces tendré que encontrar uno nuevo. Realmente tras 19 años, tres en Ole Miss y 16 en la NFL, he disfrutado de verlo jugar, de verlo competir, de verlo convertirse en un hombre”, dijo el dos veces ganador del Super Bowl.









Eli, que también fue dos veces campeón de la NFL y jugó toda su carrera con los Gigantes de Nueva York, dará una conferencia de prensa este viernes para hacer oficial su retiro.



Peyton, exmariscal de campo de Potros y Broncos, aseguró desde que él se retiro en 2015 ha ido a al menos tres juegos de su hermano, ya que disfruta mucho más de verlo jugar en vivo.