‘Extraño reírnos juntas’: Karla Panini dice que no tiene amigas como Karla Luna

Ciudad de México.- Laura Bozzo llevó a cabo su nuevo programa en Unicable, Televisa, tras estar ausente de las pantallas por cuatro años. Como lo había prometido causaría un poco de polémica y así fue el caso que entrevistó a Karla Panini y Américo Garza, pareja que está en el ojo del huracán por haber traicionado supuestamente a Karla Luna de Las Lavanderas.



Laura sin Censura, producción de Magda Rodríguez, dio oportunidad de que la pareja contara su versión de los hechos. ¿Engañaron o no a Luna? ¿Por qué no dejan que las hijas de Luna vean a su familia materna?



Durante la entrevista, Karla Panini reveló que ni ella ni Américo Garza engañaron a nadie. Reiteraron que ellos iniciaron su romance cuando el empresario ya estaba separado de Karla Luna.



De acuerdo con el testimonio de Panini, Karla Luna se fue en paz –antes de que muriera de cáncer, batalla con la que luchó por años–.



“En esta historia no hay ni santos ni diablos, hay errores”, dijo Karla Panini.

En este sentido, la comediante dijo que de todo este escándalo lo que más le dolió fue haber “perdido a una amiga” y la credibilidad de la gente, pues estaba acostumbrada al cariño de ésta.







“Lo que más me dolió fue perder a mi amiga, porque era mi amiga, mi hermana, y me dolió también perder la credibilidad de la gente, pues cuando antes me aplaudían hoy me odian".



Karla Panini también explicó que no empezaron a tener una relación amorosa cuando a Karla Luna le detectaron cáncer.



“No empezamos a tener esta relación de noviazgo cuando ella tenía el cáncer”, comentó.

Reiteró que no pedirá ninguna disculpa pública, pues ella habló con Karla Luna y “se fue en paz”. Además dijo que la extrañaba mucho, pues no ha encontrado otra amiga igual.



“-Extraño-reírnos juntas, hasta la fecha no tengo una amiga con la que me ría mucho.Si ella estuviera aquí nada de esto estaría pasando porque ella ya había superado esto, ya había tenido otras parejas, había quedado en paz”, compartió.



Sobre el por qué no permiten que las hijas de Karla Luna vean a su familia, Laura Bozzo enfureció y no precisamente por este hecho sino por las críticas que ha recibido Karla Panini y Américo Garza.



Pidió a la personas que hicieran lo que supuestamente Karla Luna haría, “en lugar de estar atacando, tirando mierda a través de redes”, dijo.



La presentadora peruana aseguró que ella está a favor de las hijas de Karla Luna.



“Estoy a favor de dos niñas que perdieron a su mamá”, finalizó.



